Gallardo con todo pensado: mirá la idea revolucionaria para dar vuelta la serie

Los dos elementos primordiales del plan son la situación de Marcos Acuña -un jugador fundamental desde lo simbólico y desde el juego- y la estrategia táctica aún no definida en la que hay 9 jugadores adentro del 11 titular y 2 lugares por los que pelean media docena de nombres y que también van a perfilar el dibujo táctico.

Sobre el Huevo lo que hay que apuntar es que Gallardo mismo aviso que no fue la misma lesión y que se había recuperado contra Vélez pero que luego le apareció una tendinitis en el isquiotibial. “Lo vamos a evaluar y esperar a ver cómo sigue”, anticipó Gallardo. Sin embargo, la duda es fuerte, de lo contrario ante Defensa hubiera jugado Enzo Díaz que no salió del banco. Estás 48 horas de trabajos kinésicos van a ser fundamentales o juega Acuña o juega Enzo Díaz, no hay otra alternativa.