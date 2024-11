Franco Colapinto contó todo: sus amoríos y desafíos deportivos

Hasta ahora, Franco no tiene su lugar asegurado como titular en la máxima categoría del automovilismo para 2025 . En Williams contrataron a Carlos Sainz Jr. , quien será el compañero de Alex Albon . En Brasil, este medio pudo confirmar las negociaciones con Red Bull , cuyo jefe, Christian Horner , se reunió por tercera vez con su par de Williams, James Vowles . Horner lo quiere a Colapinto en el primer equipo de la bebida energizante como eventual reemplazo de Sergio “Checo” Pérez , a quien le rescindirían el contrato como compañero de Max Verstappen , que este fin de semana puede lograr su cuarto título mundial .

Franco Colapinto y su sueño de seguir en la F1

¿Qué dijo Colapinto sobre su futuro? “Yo no estoy muy enterado de nada. Mis managers son quienes se encargan de todo el tema de equipos y de contratos. Hasta ahora no tengo mucha información nueva y no soy el que se encarga de hablarlo. Creo que María (Catarineu, su mánager) es la más indicada para decirles cómo está el tema”. Acto seguido, marcó su postura sobre qué espera de lo que queda del 2024. “Tengo todavía tres carreras más con Williams. Tengo muchísimas ganas de revertir lo que pasó en Brasil. El equipo hizo un trabajo increíble para traer los autos en las mejores condiciones posibles. Los chicos del equipo se merecen un buen resultado y un buen final de año”.