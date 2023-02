Francisco Cerúndolo se prepara para jugar como principal raqueta argentina

Francisco Cerúndolo , primer singlista del seleccionado de tenis de la Argentina que intentará ganarle a Finlandia como visitante y volver a las finales de la Copa Davis , aseguró hoy que "saber que voy a jugar el primer día me ayuda en la preparación".

Sobre la superficie, Cerúndolo comentó: "Esta cancha la veo un poco rápida, es un cemento donde patina mucho la pelota; no sé cómo estará la cancha del estadio principal, pero calculo que será similar. Nos van a poner un cemento bastante rápido que es donde ellos se desempeñan mejor”.

Sin embargo, Francisco agregó que “las pelotas ayudan, porque son pelotas pesadas y hacen que la cancha sea un poco menos rápida”, y la comparó con otras superficies del circuito: “A mí me hace acordar al Masters de París Me tocó jugar en la cancha 2, donde la sentí muy rápida, la pelota pica muy baja, patina y no levanta mucho”.