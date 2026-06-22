Fernando Gago y un panorama desgarrador ¿De qué se trata su internación?

El estado de salud de Fernando Gago generó preocupación en el mundo del fútbol luego de que se confirmara que el entrenador argentino sufrió un infarto agudo de miocardio (IAM) mientras se encuentra en Chile, donde dirige a Universidad de Chile. Se trata de una de las emergencias cardíacas más graves y requiere atención médica inmediata para evitar daños permanentes en el corazón.
Aunque es menos frecuente, también puede producirse por inflamaciones arteriales, infecciones, traumatismos o consumo de drogas. Entre los principales factores de riesgo aparecen el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, el sobrepeso, el sedentarismo y los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular.
A esto se suman análisis de sangre para medir las troponinas, proteínas que aumentan cuando existe daño en el músculo cardíaco. También pueden utilizarse estudios como el ecocardiograma para evaluar el funcionamiento del corazón.
El tratamiento principal consiste en restablecer el flujo sanguíneo lo antes posible. En la mayoría de los casos se realiza una angioplastia coronaria, procedimiento mediante el cual se abre la arteria obstruida utilizando un catéter y, habitualmente, la colocación de un stent.
Cuando este procedimiento no puede realizarse de inmediato, se administran medicamentos para disolver el coágulo y posteriormente se evalúa la necesidad de realizar otros estudios o intervenciones.
Cómo es la recuperación después de un infarto
La recuperación depende de la rapidez de la atención médica y de la magnitud del daño sufrido por el corazón. Tras un episodio de estas características, los especialistas recomiendan mantener un estricto control médico y adoptar hábitos saludables para disminuir el riesgo de nuevos eventos cardiovasculares.
Entre las principales recomendaciones figuran:
Dejar de fumar
Mantener una alimentación saludable
Controlar el peso corporal
Realizar actividad física regularmente
Cumplir con el tratamiento farmacológico indicado
Además, muchos pacientes participan en programas de rehabilitación cardíaca, diseñados para mejorar la recuperación y reducir futuras complicaciones.
Mientras tanto, el mundo del fútbol permanece atento a la evolución de Fernando Gago, quien fue atendido rápidamente en Santiago de Chile y permanece bajo seguimiento médico tras el episodio cardíaco.