22 de junio de 2026
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Fernando Gago

Fernando Gago y un panorama desgarrador ¿De qué se trata su internación?

El DT de la Universidad de Chile, Fernando Gago, tuvo un importante problema de salud. Conocé todos los detalles.

Fernando Gago fue intervenido en la Clínica Alemana de Santiago de Chile luego de sufrir un infarto agudo de miocardio.

Fernando Gago fue intervenido en la Clínica Alemana de Santiago de Chile luego de sufrir un infarto agudo de miocardio.

Por Sitio Andino Deportes

El estado de salud de Fernando Gago generó preocupación en el mundo del fútbol luego de que se confirmara que el entrenador argentino sufrió un infarto agudo de miocardio (IAM) mientras se encuentra en Chile, donde dirige a Universidad de Chile. Se trata de una de las emergencias cardíacas más graves y requiere atención médica inmediata para evitar daños permanentes en el corazón.

Aunque es menos frecuente, también puede producirse por inflamaciones arteriales, infecciones, traumatismos o consumo de drogas. Entre los principales factores de riesgo aparecen el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, el sobrepeso, el sedentarismo y los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular.

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¿Cuáles son los síntomas de un infarto?

El síntoma más habitual es un fuerte dolor u opresión en el pecho que suele durar más de 20 minutos.

Ese dolor puede extenderse hacia el brazo izquierdo, el cuello, la mandíbula, la espalda o incluso el abdomen.

Además, el cuadro puede estar acompañado por:

  • Dificultad para respirar
  • Sudoración fría
  • Náuseas
  • Mareos
  • Debilidad repentina

En algunos casos, especialmente en mujeres, adultos mayores o personas con diabetes, los síntomas pueden ser menos evidentes o diferentes a los habituales.

Cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento

La rapidez en el diagnóstico y el tratamiento es clave para reducir el daño cardíaco. Los médicos suelen realizar de manera urgente un electrocardiograma (ECG) para analizar la actividad eléctrica del corazón y detectar alteraciones compatibles con un infarto.

A esto se suman análisis de sangre para medir las troponinas, proteínas que aumentan cuando existe daño en el músculo cardíaco. También pueden utilizarse estudios como el ecocardiograma para evaluar el funcionamiento del corazón.

El tratamiento principal consiste en restablecer el flujo sanguíneo lo antes posible. En la mayoría de los casos se realiza una angioplastia coronaria, procedimiento mediante el cual se abre la arteria obstruida utilizando un catéter y, habitualmente, la colocación de un stent.

Cuando este procedimiento no puede realizarse de inmediato, se administran medicamentos para disolver el coágulo y posteriormente se evalúa la necesidad de realizar otros estudios o intervenciones.

Cómo es la recuperación después de un infarto

La recuperación depende de la rapidez de la atención médica y de la magnitud del daño sufrido por el corazón. Tras un episodio de estas características, los especialistas recomiendan mantener un estricto control médico y adoptar hábitos saludables para disminuir el riesgo de nuevos eventos cardiovasculares.

Entre las principales recomendaciones figuran:

  • Dejar de fumar
  • Mantener una alimentación saludable
  • Controlar el peso corporal
  • Realizar actividad física regularmente
  • Cumplir con el tratamiento farmacológico indicado

Además, muchos pacientes participan en programas de rehabilitación cardíaca, diseñados para mejorar la recuperación y reducir futuras complicaciones.

Mientras tanto, el mundo del fútbol permanece atento a la evolución de Fernando Gago, quien fue atendido rápidamente en Santiago de Chile y permanece bajo seguimiento médico tras el episodio cardíaco.

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