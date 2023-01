Facundo Abraham: "El hincha del Atlético San Martín tiene una pasión especial"

Hoy es una pieza más que importante en el equipo. Desde el partido del debut, defendiendo el arco "chacarero" hasta el presente, no ha dejado de sorprender y en más de una ocasión fue él, con sus atajadas, el que definió un partido, o hizo que el conjunto dirigido por el "Toti" Arias continúe siendo el gran candidato a lograr el tan ansiado ascenso.

“La familia siempre es un pilar fundamental en cualquier aspecto de la vida. Ellos para mí son todo, me apoyo mucho en ellos, en el afecto que me brindan. Si soy jugador es gran parte por el apoyo incondicional que me dan todo el tiempo, a pesar de la distancia están siempre conmigo”, expresó Facundo.