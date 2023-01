Atlético San Martín ganó y va por esa ilusión que lo condena

Atlético San Martín alcanzó una merecida victoria esta tarde en el este provincial al vencer a Unión de Villa Krause de San Juan 3 a 1 por la primera final de la zona cuyo del torneo Regional Amateur. El Chacarero fue amplio dominador de las acciones y "los tres puntos en casa" se justificaron con amplitud, pudo haber sido mayor la diferencia, porqué ocasiones no faltaron para que así fuese, pero en definitiva ante 15 mil personas el albirrojo sacó chapa de ganador de la zona, el próximo fin de semana se develará la incógnita, cuando se midan en San Juan (sábado 20.30 o 21.00).

image.png

Y en el minuto 42 tras meterle y meterle Atlético San Martín pudo quebrar el arco de Unión, un remate potente y cruzado de Iván Leszczuk fue directo y esquinado a parar al fondo del arco defendido por Biasotti. Golazo para hacer justicia en un duelo que marcó una clara diferencia en todo concepto a favor del albirrojo. A los 45 otra vez Leszczuk tuvo el segundo gol a su merced pero su tiro se fue por arriba del travesaño de cara al arco.

En el comienzo de la segunda parte volvió San Martín a tomar el rol de protagonista y en búsqueda de ampliar diferencias en el marcador. Y en el minuto 4 otra vez Iván "El Terrible" Leszczuk aprovechó la corrida por derecha de San Román - de gran partido - recibió en soledad en el área y el goleador en total soledad definió con certeza y le puso justicia la marcador.

San Martín no de amilanó y fue por más y a los 7´un tiro libre perfectamente ejecutado por Nicolás Inostroza, tras una falta a San Román, se metió al ángulo derecho defendido por Biasotti. Y comenzó a liquidar de plano el partido.

Viscarra contó con otra ocasión propicia y a los 11´por muy poco no pudo coronar tras una excelente jugada individual, Amaya un minuto después de derecha y en soledad lanzó el esférico por sobre el travesaño. Pero en el minuto 19 un quedo defensivo en San Martín le brindó la posibilidad de atropellada a Federico Gómez de descontar y acercar las cifras 1 a 3 en el tanteador.

En la parte final ya ambos hombres de los dos equipos con menos piernas, sumado a los cambios, contaron principalmente en favor de San Martín con alguna posibilidad más para ampliar ventajas - con gol válido inclusive de cabeza de Illanes, que el árbitro no convalidó por asegurar que la pelota no pasó la línea de sentencia - pero en definitiva el marcador no se movió y el local ganó el partido que tenía que ganar, buscando alcanzar esa ilusión que lo condena.

El ganador de esta región enfrentará al vencedor del duelo entre Sportivo Baradero (Buenos Aires) - El Linqueño de Lincoln (Buenos Aires) a un único partido en cancha neutral.

Síntesis

Estadio: Atlético San Martín (15.000 espectadores)

Atlético San Martín (3): Facundo Abraham; Julio Villarino, Nicolás Inostroza, Alexis Viscarra y Andrés Illanes; Julián Cardozo, Oscar Amaya, José San Román y Alexis González; Cristian Campozano e Iván Leszczuk DT: Sergio Arias

Unión Villa Krause (San Juan) (1): Carlos Biasotti; Nahuel Altamirano, Federico Gomez, José Femenia y Ezequiel Pereyra; Fabian Carrizo, Jorge Olivares, Pedro Terrero y Gustavo Pereyra; Paulo Oballes y Elias Oballes- DT: Gastón Solera.

Cambios: ST al inicio: Jonás Corbalán por Cardozo (SM), 13´Gastón Alcayaga por Elías Ovalles (U), 16´Matías González e Ignacio Simionato por Leszczuk y Campozano (SM), 18´Carlos Rojas por Olivares (U), 40´Emanuel Reynoso y Matías Guerra por Terrero y Paulo Oballes (U), 49´Laureano Rodríguez por Amaya (SM)

Goles: PT: 43´Leszczuk (SM). ST: 4´Leszczuk (SM), 7´Inostroza (SM), 19´Gómez (U)

Árbitro: Lucas Gómez

Agradecimiento Fotográfico: prensa Atlético Club San Martín