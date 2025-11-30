30 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
dio el salto

Estudiantes (RC) ascendió a Primera División tras empatar con el Deportivo Madryn: caos total en el final

La Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto empató 1-1 y ascendió a la dura Primera División. Hubo incidentes y todo terminó mal. Repasá lo sucedido.

Estudiantes de Río Cuarto festeja el ascenso en el Abel Sastre tras un Reducido cargado de tensión.

Estudiantes de Río Cuarto festeja el ascenso en el Abel Sastre tras un Reducido cargado de tensión.

Por Sitio Andino Deportes

La Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto volvió a la Primera División después de 40 años al igualar 1-1 ante Deportivo Madryn y cerrar un global de 3-1 en la final del Reducido. El equipo de Iván Delfino mostró jerarquía, personalidad y temple en un cierre caliente que incluyó expulsiones, incidentes y una fuerte reacción del público local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstudiantesRio4/status/1995256354408386863&partner=&hide_thread=false

Estudiantes resistió, empató y selló el ascenso con autoridad

El duelo en el Abel Sastre tuvo un primer tiempo con dominio cordobés: tres atajadas decisivas de Yair Bonnin ante Javier Ferreira evitaron que el global se ampliara a 3-0, y un cierre milagroso de Federico Recalde sobre la línea también mantuvo con vida al local.

Lee además
Marcelo Gallardo reconoció fallas propias y un cierre de año para olvidar. video
no pudo

Marcelo Gallardo tras el KO de River: autocrítica brutal y decisiones fuertes para 2026
Estudiantes fue contundente.
clima caliente

Torneo Clausura: en un duelo de gestos polémicos, Estudiantes eliminó al Central de Di María

En el inicio del complemento, Luis Silba conectó una tijera para el 1-0 que dejó a Madryn a un gol de los penales. Pero la ilusión duró poco: Recalde fue expulsado a los 36 minutos y, cuatro más tarde, Agustín Morales marcó el 1-1 que definió la serie.

El 2-0 de la ida —con goles de Tomás González y Juan Antonini— terminó siendo decisivo para un Estudiantes que manejó los tiempos, el resultado y la presión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1995268502626632107&partner=&hide_thread=false

El León vuelve a Primera División después de 40 años: una campaña sin fisuras

El conjunto dirigido por Iván Delfino fue uno de los equipos más sólidos de la temporada. Orden defensivo, eficacia en ataque, un mediocampo intenso y una mentalidad competitiva marcaron el trayecto de un equipo que no sufrió sobresaltos en el Reducido.

Con un global de 3-1, personalidad en los momentos calientes y un funcionamiento maduro, Estudiantes de Río Cuarto logró un ascenso histórico que premia un año de constancia, ambición y convencimiento.

El club volverá a la élite del fútbol argentino en 2026, algo que no ocurría desde mediados de los años 80.

Embed - Estudiantes de Rio Cuarto ascendio a primera y hubo disturbios

Incidentes, sospechas arbitrales y un clima que explotó en Madryn

El cierre del partido dejó imágenes preocupantes. Con el ascenso ya perdido, hinchas de Deportivo Madryn arrojaron piedras contra la terna arbitral encabezada por Facundo Tello. La policía tuvo que intervenir cuando se desató una breve batalla campal entre jugadores e hinchas, en un clima de tensión que por fortuna no pasó a mayores.

A lo largo del año, Madryn fue señalado por presuntos beneficios arbitrales en partidos clave, lo que generó un ambiente de desconfianza dentro del ascenso. Ese malestar externo, sumado a las limitaciones futbolísticas del equipo, terminó por explotar en el momento más crítico de la temporada.

El empate y la derrota en el global marcaron no solo la frustración deportiva, sino también el final de un ciclo en el que dirigencia, cuerpo técnico y plantel deberán replantear el rumbo y reconstruir la confianza hacia adentro y hacia afuera.

La síntesis de Estudiantes campeón

Embed
Temas
Seguí leyendo

Mercado de pases para el Lobo y la Lepra: las bajas confirmadas para el 2026

Con poco, Boca le ganó a Argentinos 1 a 0 y pasó a semifinales del Torneo Clausura

Julián Santero al grito de campeón del TN Clase 3 en Mendoza: festejo local ante el triunfo de Canapino

F1: Franco Colapinto remontó desde los pits y cerró un sólido 14º puesto en el GP de Qatar

Gonzalo Antolín y un golpe inesperado en Mendoza: abandonó cuando era campeón del TN

Max Verstappen ganó el GP de Qatar y dejó al rojo vivo el Mundial de F1: Piastri 2º y Sainz 3º

Juan Sebastián Verón redobló la polémica: acusó a Tapia y Toviggino de "dictadura"

Los Pumas 7's y un cierre preocupante en Dubai: derrotas, octavo puesto y presión rumbo a Ciudad del Cabo

LO QUE SE LEE AHORA
Corredores y corredoras la rompieron en la Maratón.
polideportivo

Maratón Nocturna de Mendoza: cientos de competidores vivieron una gran jornada de esfuerzo y dedicación

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre

Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?
CONSUMO LOCAL

Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326

Una mujer de 39 años murió en un vuelco en Luján de Cuyo.
Ocurrió en Ruta 7

Una conductora perdió la vida tras volcar en Luján de Cuyo: su acompañante sufrió lesiones

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre

Te Puede Interesar

Este lunes 1 de diciembre no habrá atención al público ni tareas administrativas
Comunicado oficial

La Casa de Gobierno de Mendoza suspende sus actividades este lunes: cuál es el motivo

Por Sitio Andino Política
La provincia de Mendoza lidera la producción de frutos secos: así crecen nueces, almendras y pistachos
POTENCIAL PRODUCTIVO

La provincia de Mendoza lidera la producción de frutos secos: así crecen nueces, almendras y pistachos

Por Soledad Maturano
Los accidentes viales en Alta Montaña dejaron un saldo trágico este 2025.
récord en fallecidos

Los accidentes viales en Alta Montaña: rutas en mal estado y falta de control

Por Pablo Segura