Estudiantes (RC) ascendió a Primera División tras empatar con el Deportivo Madryn: caos total en el final

Estudiantes de Río Cuarto festeja el ascenso en el Abel Sastre tras un Reducido cargado de tensión.

La Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto volvió a la Primera División después de 40 años al igualar 1-1 ante Deportivo Madryn y cerrar un global de 3-1 en la final del Reducido. El equipo de Iván Delfino mostró jerarquía, personalidad y temple en un cierre caliente que incluyó expulsiones, incidentes y una fuerte reacción del público local.

El duelo en el Abel Sastre tuvo un primer tiempo con dominio cordobés: tres atajadas decisivas de Yair Bonnin ante Javier Ferreira evitaron que el global se ampliara a 3-0, y un cierre milagroso de Federico Recalde sobre la línea también mantuvo con vida al local.

En el inicio del complemento, Luis Silba conectó una tijera para el 1-0 que dejó a Madryn a un gol de los penales. Pero la ilusión duró poco: Recalde fue expulsado a los 36 minutos y, cuatro más tarde, Agustín Morales marcó el 1-1 que definió la serie.

El 2-0 de la ida —con goles de Tomás González y Juan Antonini — terminó siendo decisivo para un Estudiantes que manejó los tiempos, el resultado y la presión.

El León vuelve a Primera División después de 40 años: una campaña sin fisuras

El conjunto dirigido por Iván Delfino fue uno de los equipos más sólidos de la temporada. Orden defensivo, eficacia en ataque, un mediocampo intenso y una mentalidad competitiva marcaron el trayecto de un equipo que no sufrió sobresaltos en el Reducido.

Con un global de 3-1, personalidad en los momentos calientes y un funcionamiento maduro, Estudiantes de Río Cuarto logró un ascenso histórico que premia un año de constancia, ambición y convencimiento.

El club volverá a la élite del fútbol argentino en 2026, algo que no ocurría desde mediados de los años 80.

Incidentes, sospechas arbitrales y un clima que explotó en Madryn

El cierre del partido dejó imágenes preocupantes. Con el ascenso ya perdido, hinchas de Deportivo Madryn arrojaron piedras contra la terna arbitral encabezada por Facundo Tello. La policía tuvo que intervenir cuando se desató una breve batalla campal entre jugadores e hinchas, en un clima de tensión que por fortuna no pasó a mayores.

A lo largo del año, Madryn fue señalado por presuntos beneficios arbitrales en partidos clave, lo que generó un ambiente de desconfianza dentro del ascenso. Ese malestar externo, sumado a las limitaciones futbolísticas del equipo, terminó por explotar en el momento más crítico de la temporada.

El empate y la derrota en el global marcaron no solo la frustración deportiva, sino también el final de un ciclo en el que dirigencia, cuerpo técnico y plantel deberán replantear el rumbo y reconstruir la confianza hacia adentro y hacia afuera.

