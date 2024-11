Estos son los motivos que "enamoraron" a Deyverson de Boca Juniors

Por último, pese a los rumores que circularon sobre una posible llegada del futbolista de 33 años al elenco azul y oro, Deyverson reconoció que no hubo ningún contacto con el “Xeneize” y que se encuentra muy feliz con su actual club.

"No me llamaron, pero los hinchas me enviaron muchos mensajes. Milito me llamó primero y me encanta la forma que habló conmigo, la forma que me trató el club a mí y a mi familia, entonces también yo me enamoré de Atlético", sentenció. / NA