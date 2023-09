Estas son las principales dudas de Martín Demichelis de cara al Supercásico.

Martín Demichelis no tendrá una semana fácil. Su River Plate se verá las caras con Boca Juniors el próximo domingo desde las 14 horas en la Bombonera y son varias las dudas que el entrenador tiene con respecto al equipo que parará frente a su clásico rival.

No se lo esperaba

No se lo esperaba Directo al mentón: la pregunta que puso contra las cuerdas a Martín Demichelis

En cuanto a las interrogantes en el armado del once, la principal duda es la presencia de Rodrigo Aliendro , quien regresó de su lesión en el hombro que sufrió ante Argentinos Juniors en la primera fecha de la Copa LPF y sumó 28 minutos contra el equipo de Julio César Falcioni pero no lo hizo de la mejor manera en el Sur.

Además, el colombiano Miguel Borja y el venezolano Salomón Rondón lucharán a lo largo de la semana de entrenamiento por quién será el centro-delantero ante Boca en el Superclásico.

Martin Demichelis.webp Demichelis tiene dudas en todas las líneas para el partido con Boca.

"El martes empezaremos a trabajar una semana particular, importante. El plantel tiene una muestra de carácter para con todos los momentos importantes del club así que no tengo dudas de que trabajaremos con una armonía y muchas ganas de ir a ganar a La Bombonera, que hace mucho que no se consigue, River lo merece y vamos a trabajar para eso", sostuvo Demichelis.