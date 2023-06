Escándalo en la AFA por el despido del árbitro Diego Abal

En la junta de ayer, Beligoy hizo hincapié en las fallas del gol anulado al Lobo en el Bosque, en donde Abal estuvo a cargo del VAR. Según varios testigos en el predio de AFA, el Director Nacional de Arbitraje sostuvo que cualquiera se puede equivocar a la hora de dirigir, pero que no se puede desconocer el reglamento. Acto seguido, Abal asumió el error frente a todos sus colegas, le pidió perdón a su grupo arbitral de aquel encuentro y tuvo un careo muy fuerte con Beligoy, en el que dejó en claro que no se siente respaldado por su gestión, que los vive exponiendo y que no le brinda herramientas para trabajar mejor. La acalorada discusión terminó con el despido del encargado del VAR, que esta mañana recibió el telegrama.