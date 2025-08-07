En busca de nuevos talentos, los jóvenes menores de 18 años a seguir en Chile

El fútbol chileno atraviesa un momento crucial, con jóvenes talentos que comienzan a consolidarse en el panorama internacional. Justo antes del inicio de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025, que se celebrará en Chile , todo el país empieza a mirar con renovado entusiasmo a los jugadores nacidos entre 2007 y 2008 . Estos jóvenes, alejados del foco mediático de las grandes ligas, ya muestran una sorprendente madurez futbolística, despertando el interés tanto de entrenadores como de observadores extranjeros.

El objetivo, ahora más que nunca, es identificar aquellos nombres que no sólo participarán del Mundial Sub 20, sino que también podrían marcar el rumbo del fútbol chileno en la próxima década.

En el corazón del fútbol chileno laten con fuerza los tradicionales clubes formadores como Colo-Colo , Universidad de Chile y Universidad Católica . Estas instituciones no solo han sido históricamente exitosas en el ámbito profesional, sino que también han consolidado estructuras juveniles capaces de nutrir constantemente al primer equipo y, en muchos casos, a selecciones nacionales.

El proceso de formación comienza a edades tempranas, con un enfoque técnico y táctico cada vez más sofisticado, fruto del intercambio global de conocimientos futbolísticos. La influencia de metodologías europeas, la incorporación de análisis de datos y la mejora en las condiciones de entrenamiento han permitido que talentos precoces como los nacidos en 2007 y 2008 encuentren el entorno adecuado para desarrollarse.

El ejemplo de Colo-Colo es paradigmático. En sus divisiones menores ya se vislumbran figuras con potencial de exportación, perfiladas para competir al máximo nivel. Más allá de la lógica competitiva, los clubes chilenos están entendiendo que la sostenibilidad deportiva y financiera pasa también por una inversión seria en el talento joven, y esa tendencia se vuelve más visible conforme se acerca el Mundial Sub-20.

El Mundial Sub-20 como catalizador

Organizar un torneo de la magnitud del Mundial Sub-20 no es solo una cuestión de logística o prestigio internacional. Para Chile, representa una verdadera vitrina de exposición para sus jóvenes talentos, muchos de los cuales sueñan con ser observados por los grandes clubes europeos o sudamericanos. La edición de 2025, al disputarse en casa, representa una motivación extra para los nacidos entre 2007 y 2008.

Los técnicos de las selecciones juveniles chilenas ya están afinando sus listados preliminares. Se han intensificado los campamentos de observación y las convocatorias regionales para ampliar el espectro de jugadores a considerar. Es un proceso en el que no solo se valoran las estadísticas puras, como goles o asistencias, sino también aspectos como la inteligencia táctica, la madurez emocional y la adaptabilidad en partidos internacionales.

Ejemplos internacionales han mostrado que torneos juveniles de este calibre pueden catapultar carreras de manera fulminante. Casos como el de Erling Haaland, que se dio a conocer globalmente tras su actuación en el Mundial Sub-20 de 2019, son recordatorios del impacto que un buen desempeño puede tener. Por eso, la presión —y la oportunidad— que enfrentan los jóvenes chilenos en 2025 será inmensa.

Talento conocido y nuevas joyas por descubrir

Aunque algunos nombres ya han comenzado a sonar con fuerza —aunque hayan superado el umbral de los 18 años—, como Damián Huenuqueo Pizarro o Alexander Guzmán Aravena, el foco ahora está en los talentos más jóvenes, aquellos que aún se encuentran en formación pero que muestran señales claras de grandeza.

En divisiones inferiores, especialmente en los torneos juveniles sudamericanos, han comenzado a destacar jugadores que no tienen aún presencia mediática, pero que son seguidos de cerca por agencias de representación y departamentos de scouting de clubes extranjeros. Por ejemplo, en la cantera de Universidad Católica se ha mencionado a un volante de contención con gran capacidad de recuperación y pase largo, mientras que en la Universidad de Chile se ha observado a un lateral derecho con una proyección ofensiva notable.

Estos jugadores, muchos de los cuales aún no debutan profesionalmente, se encuentran en una etapa clave: la transición entre la promesa y la realidad. Y esa transición no solo depende de su talento, sino también de factores como el entorno familiar, la gestión del club y, especialmente, la oportunidad de tener minutos de juego en competiciones de alta exigencia.

La mirada internacional: Chile bajo el radar global

Uno de los cambios más significativos en el panorama futbolístico chileno reciente ha sido el aumento del interés internacional por sus jóvenes. Gracias a la globalización del fútbol, los ojeadores de clubes europeos y sudamericanos ya no esperan que un jugador debute en primera división para mostrar interés. Ahora, las plataformas digitales, los torneos transmitidos en línea y las redes de datos permiten seguir el desarrollo de un jugador desde edades muy tempranas.

En este contexto, Chile ha comenzado a posicionarse como un país con potencial de exportación juvenil, en parte porque ofrece un perfil de jugador que mezcla la garra sudamericana con una formación técnica cada vez más pulida. Lo anterior ha generado que clubes como Villarreal, Benfica o incluso el Red Bull Bragantino hayan enviado emisarios a torneos juveniles chilenos para monitorear de cerca los nuevos talentos.

Sin embargo, la atracción de ofertas prematuras puede convertirse en un arma de doble filo. Algunos jugadores optan por partir demasiado jóvenes al extranjero, sin estar preparados emocionalmente ni futbolísticamente, lo que frustra o ralentiza su evolución. Por eso, desde la ANFP y los clubes se está comenzando a fomentar una política más equilibrada, priorizando el desarrollo completo del jugador antes de facilitar una salida internacional.

Una oportunidad para el país

Más allá del aspecto deportivo, la generación Sub-18 representa una oportunidad para que Chile, como nación, reflexione sobre el papel del deporte en su desarrollo cultural y social. Formar a un futbolista implica mucho más que entrenamientos: requiere educación, apoyo psicológico, buena nutrición, y un entorno que promueva valores como la disciplina, la humildad y la resiliencia.

Los jugadores nacidos en 2007 y 2008 que se preparan para el Mundial Sub-20 son, en muchos casos, chicos que han crecido en contextos difíciles, donde el fútbol ha sido una vía de escape y esperanza. Darles visibilidad, profesionalización y apoyo no solo puede rendir frutos en el césped, sino también fuera de él, inspirando a miles de jóvenes que ven en ellos un ejemplo a seguir.

Si Chile logra articular bien sus recursos —institucionales, deportivos y sociales—, esta generación podría ser no solo una esperanza deportiva, sino también un catalizador de cambio. Un país que invierte en sus jóvenes invierte, al fin y al cabo, en su futuro.

El fútbol chileno se encuentra en un momento bisagra. La inminente llegada del Mundial Sub-20 a casa ha encendido los reflectores sobre una generación que, aunque aún en formación, ya deslumbra por su calidad y potencial. Más allá de los nombres que ya suenan, hay cientos de jóvenes esperando su oportunidad, entrenando cada día con la ilusión de representar a su país y dar el salto al profesionalismo. El desafío está ahora en saber acompañarlos, protegerlos y darles las herramientas para triunfar. Porque si algo ha demostrado la historia del fútbol es que las grandes figuras no solo nacen: también se forman, se educan y se cuidan. Chile tiene el talento. Ahora, toca convertir esa promesa en realidad.