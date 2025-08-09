Beatriz Carrique: la mujer que convirtió al básquet en una bandera de lucha

Beatriz Carrique, referente del maxi básquet femenino, celebra el triunfo nacional con el equipo +65 y reivindica el rol de la mujer en el deporte.

Beatriz Carrique , referente del maxi básquet femenino argentino , fue elegida como jugadora destacada del Campeonato Argentino +65 , donde la provincia de Mendoza se consagró tricampeón nacional. Con más de 50 años vinculada al básquet femenino , la protagonista es una voz autorizada para hablar del rol de la mujer en el deporte , el trabajo en equipo y la importancia de la actividad física como herramienta de salud y transformación social.

El torneo nacional se llevó a cabo recientemente en Buenos Aires y reunió a mujeres mayores de 65 años de todo el país. Carrique, formada en la Universidad Nacional de Córdoba, sigue compitiendo activamente y es parte de una generación pionera que allanó el camino para que miles de mujeres puedan hoy practicar, competir y disfrutar del deporte amateur femenino .

“Mi primer acercamiento al básquet fue a los 14 años, cuando en mi secundaria se armó el primer equipo femenino en la UNC, con mi querida y recordada DT Beatriz Guevara” , contó Carrique, quien compartió equipo con sus hermanas, su prima y su cuñada.

Desde aquel inicio, el acompañamiento familiar y el amor por el básquet argentino se convirtieron en los dos motores que la mantuvieron unida al deporte durante más de cinco décadas. “Nunca tuvimos inconvenientes o vimos diferencias con los varones por ser mujeres. En esa época ya muchas niñas jugaban y competíamos asiduamente, con el empuje de los padres siempre”, recordó.

Compromiso y superación en el deporte: jugar y criar en simultáneo

Además de jugadora, Beatriz es madre de cuatro hijos, trabajadora y profesional. En ese sentido, valoró el impacto positivo que tuvo el deporte en su vida personal y laboral. “Con amor, perseverancia y apoyo pude convivir con mis estudios, la profesión, la familia… y seguir conectada al deporte, que es mi cable a tierra”, sostuvo.

Carrique también celebró el cambio cultural que permite ver a más mujeres adultas y mayores acercarse al deporte. “Creo que la generación anterior tuvo el desafío mayor: el de abrir el camino. Pero hoy hay muchas mujeres grandes que se animan a hacer actividad física, a cuidarse, a dedicarse a su bienestar. Y eso es fantástico”, señaló.

Con emoción, relató lo que significó ser campeona nacional con la categoría +65 y recibir un reconocimiento individual: “Imaginate mi felicidad. Haber sido jugadora destacada fue un gran orgullo. Me muestra que todavía estamos en carrera, que sí se puede y que nunca es tarde para lo que te propongas”.

Valores y deporte: el legado de una referente

Detrás del logro deportivo, Carrique remarcó el valor colectivo del equipo. “Fue gracias a que somos un EQUIPO con todas las letras, con una gran DT como Nadi Toledo. Es un grupo hermoso que transmite compromiso, pasión y compañerismo”, expresó.

Sobre el impacto del básquet femenino en la vida cotidiana, la entrevistada reflexionó: “Gracias a los valores que me ha inculcado el deporte soy una persona templada, fuerte, positiva y resistente. Esos valores me ayudaron a enfrentar la vida tal como es, con buenas y malas, y eso es lo que trato de transmitir”.

Finalmente, dejó un mensaje poderoso para quienes hoy estén pensando en comenzar alguna actividad: “Tomen el deporte como una medicina, como un alimento para el cuerpo y el alma. No importa la edad, el límite ya lo conocemos. Además, lo social que te da esto es maravilloso: las amigas, las risas, los llantos, los viajes. Todo eso también es el deporte”, manifestó.

Carrique pidió mayor difusión para el maxibásquet femenino argentino y el trabajo de miles de mujeres deportistas en todo el país. “Me gustaría que se dé más difusión. Somos una Asociación con sede propia, con más de 30 años de trayectoria y mujeres de 30 a más de 75 años compitiendo todo el año. Y eso, lamentablemente, no se conoce. Mi reconocimiento y orgullo es por todas y cada una de ellas”, concluyó.

La final del básquet que festejó Mendoza

El seleccionado femenino de básquetbol de Mendoza se consagró campeón argentino de Maxibásquet +65 tras vencer en la final a Buenos Aires por 41 a 38.

El torneo nacional se disputó este domingo en las instalaciones del Cenard, el ISEF y el Centro Deportivo de la UBA, y reunió a los mejores equipos del país en la categoría de mayores de 65 años.