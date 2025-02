El Rey León lo tiene pegado a la tele: la revelación de un crack del fútbol

Además de hablar sobre su amor por esta película clásica de Disney, Cucurella también compartió detalles personales sobre su vida familiar. En una conversación con La Media Inglesa , el futbolista explicó que uno de sus hijos tiene autismo y cómo, como padre, ha tenido que adaptarse para hacerle la vida más fácil: "Un niño autista no entiende las cosas como sus hermanos, tienes que aprender a entenderlo" . Estas declaraciones muestran el lado más humano del futbolista, que no es habitual en la vida pública de las figuras del deporte.

image.png

Más sobre el Rey León y la película

"El Rey León", lanzada en 1994, fue un fenómeno de taquilla y crítica, obteniendo dos Oscars en la categoría de Mejor banda sonora original y Mejor canción original por la emblemática "Can You Feel the Love Tonight" de Elton John. La película, que ha marcado varias generaciones, fue considerada una de las mejores de Disney y se convirtió en un clásico que trascendió el tiempo. No es de extrañar que, años después, Disney haya optado por realizar un remake con animación realista bajo la dirección de Jon Favreau, el cual tuvo una secuela recientemente titulada "Mufasa: El Rey León".