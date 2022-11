El reencuentro entre los jugadores de Argentina y sus familias

Algunos recién vieron por primera vez a sus familiares, por los que reinó la emoción y hasta se soltaron para tomar una foto o selfie que no fueron difundidas en las redes sociales por pedido interno y para no dar cabida al qué dirán.

Por supuesto que en la jornada de hoy no abundaron las risas habituales y los chistes de los jocosos líderes en esa materia, Rodrigo De Paul y Alejandro Gómez, no obstante la idea del cuerpo técnico fue bajar línea para que la moral general no caiga al subsuelo y se mantenga el plan del inicio. Más allá del 0-1 contra los árabes, Argentina todavía depende de sí misma y se clasificará a los octavos de final de la Copa del Mundo si gana los dos partidos siguientes (este sábado ante México, en Lusail, y el miércoles 30/11 ante Polonia, en el estadio 947).