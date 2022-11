El mendocino Lucas Godoy se consagró campeón Argentino de Enduro

image.png

“Todavía no caigo mucho en que soy el campeón. Me enteré el lunes, no sabía que con la descalificación de mi rival podía llegar al título. El año pasado tuve varios problemas, no estuve tan bien parado, era mi primera temporada y no tenía un buen equipo. Pero en este 2022, el equipo Mezher me ayudó bastante y me sentí muy bien durante todo el año”, indicó Lucas Godoy.