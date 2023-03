El hijo de Ramón Díaz quedó detenido tras el accidente

Michael Díaz, uno de los hijos de Ramón Díaz, quedó internado con custodia policial en calidad de detenido luego de que este martes protagonizara con su camioneta un choque frontal en la Ruta 5, a la altura de la localidad bonaerense de 9 de Julio. En el accidente vial falleció la mujer del ex futbolista de San Lorenzo y el conductor del otro vehículo involucrado en el accidente fatal.