El Futsal de Mendoza se metió en la semi del Nacional: cuándo juega y contra quién

La Selección de Futsal de Mendoza celebra su pase a semifinales con una actuación sólida y goles de gran calidad.

Cómo fue la victoria del Seleccionado de Futsal En un primer tiempo parejo, el conjunto mendocino mostró más claridad con la pelota y logró abrir el marcador tras una jugada colectiva que terminó con una definición exquisita de taco de Ignacio Álvarez, una verdadera joya para destrabar el partido.

En el complemento, Mendoza repitió la fórmula: desborde por derecha de Enzo Lillo y otra gran aparición goleadora, esta vez de Ignacio Romero, que amplió la ventaja con una definición similar. El propio Romero liquidó el pleito con un bombazo desde afuera del área, para estampar el 3-0.

Corrientes llegó al descuento cuando quedaban seis minutos, pero el dominio ya era total de la Borravino, que ahora deberá enfrentar a Rosario, que venció 3-0 a Perito Moreno.

¿Cuándo juega Mendoza las semifinales del Argentino de Futsal? La semifinal entre Mendoza y Rosario se disputará este viernes por la noche en Rosario a partir de las 22hs.