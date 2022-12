El fútbol de Rusia decidirá si se va de UEFA y juega en Asia

El dirigente reconoció no obstante que "nunca nadie salió de la UEFA", por lo que no existe ningún precedente, ni siquiera una jurisprudencia, para casos como el que vive Rusia. Según publicó este lunes el diario español Sport, Diukov aseguró que si no se toma la decisión antes de que termine el año, Rusia se arriesga a perder no sólo la Eurocopa de Alemania, sino también el Mundial de 2026.