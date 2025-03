Duro golpe para la Selección: la lesión que sacudió a Scaloni y compañía

La Selección de fútbol de Argentina ya tiene asegurado su lugar en el Mundial 2026, pero las dificultades no cesan para el entrenador Lionel Scaloni , quien en la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas enfrentará una larga lista de ausencias. A las bajas confirmadas de varios futbolistas clave, se suma ahora la del defensor Leonardo Balerdi , quien sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda.

El DT del Olympique de Marsella, Roberto De Zerbi, lamentó la pérdida del defensor y destacó su importancia en el equipo: "Me entristece haber perdido a Balerdi, pesa aún más que la derrota. Espero que se recupere rápidamente porque sin él no tenemos un defensor rápido. Nos cuesta cuando él no está".