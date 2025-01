Detuvieron a futbolista acusado de formar parte de una red de tráfico de cocaína

Según un comunicado oficial de la fiscalía, “podemos confirmar que el futbolista R.N. (Radja Nainggolan) fue privado de libertad en el contexto de ese expediente. Dado que las audiencias están actualmente en curso, y de conformidad con el principio de presunción de inocencia, no se harán más comentarios en esta etapa”.

Uno de los socios comerciales de Nainggolan ya estuvo involucrado en un caso de contrabando de cocaína. En 2016, este socio fue condenado en Estados Unidos por un operativo con la organización Hezbollah, que incluyó el transporte de 1,100 kilos de droga desde el aeropuerto de Deurne, en Bélgica. Sin embargo, en el pasado, el futbolista había defendido su relación con el empresario afirmando: “Solo porque cometiste un error en el pasado no significa que tengas que pagar por ello toda tu vida, y es muy bueno en su ‘nuevo’ trabajo”.

Ambos invirtieron en una empresa, The Aviation Factory Rad Lab, que se dedica al alquiler de villas de lujo y aviones privados para futbolistas y DJ internacionales. Por el momento, no hay indicios de que esta empresa esté conectada con la investigación en curso.

El futbolista belga no ha realizado comentario alguno al respecto

El abogado de Nainggolan, Omar Souidi, quien es conocido por su participación en otros casos mediáticos, subrayó la importancia de respetar la presunción de inocencia de su cliente. Souidi declaró: “No se harán más comentarios en este momento”.

Por otro lado, el club belga Lokeren-Temse, para el que Nainggolan firmó apenas hace cinco días, también se pronunció tras conocerse la detención del mediocampista. “Dado que la investigación aún está en curso, los servicios de policía no pueden ni quieren hacer más comentarios, y respetan el principio de presunción de inocencia. Como club, estamos de acuerdo con esto”, afirmó el equipo en un comunicado oficial. Además, señalaron que el jugador no se presentó al entrenamiento de esta mañana. Sobre el próximo compromiso del equipo, indicaron que “Radja Nainggolan no puede jugar ese partido”.

Este episodio intensifica las controversias que suelen rodear al exfutbolista de equipos como Roma, Inter de Milán y Cagliari. Conocido por su talento futbolístico, Nainggolan también ha sido señalado por su vida nocturna y su relación con círculos sociales problemáticos en Amberes.

Hace apenas unos días, durante la presentación con su nuevo club, en la liga Challenger Pro de Bélgica (segunda división), el jugador dejó claro que su motivación no era económica. “El dinero no es lo más importante para mí, lo hago por el fútbol”, expresó en ese entonces. El mediocampista debutó este fin de semana con buenas sensaciones deportivas, pero la situación legal que enfrenta ahora pone en pausa su futuro inmediato dentro del terreno de juego.