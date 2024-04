Destaparon la olla en la Selección: "celos" y "cama"

El histórico DT confesó a finales de febrero que Fernando Gago fue uno de los que, junto a Diego Armando Maradona, hicieron fuerza para que deje su cargo y el ídolo de Villa Fiorito pueda reemplazarlo . Respecto a la actitud de Pintita, indicó: "Tendría que decírselo en la cara, pero creo que él estaba con un drama personal. Él no puede tener ninguna queja sobre mí porque en Boca lo puse de todo y lo vendieron al Real Madrid en millones de dólares. Se salvó para siempre. Si se quejaba de mí... cada uno que piense lo que quiera".

Y ahondó sobre las charlas que tenían en el Xeneize: "Él muchas veces venía a hablar conmigo porque quería que lo vendiéramos. Me preguntaba si tenía algún conocido y yo tenía conocidos por todos lados. Siempre hablé muy bien de él. Cuando lo vendieron a España, a mí me habían preguntado qué pensaba sobre él y me extrañó que él estaba distante conmigo".