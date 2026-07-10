10 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Cuartos de final del Mundial 2026: España y Bélgica definen a otro semifinalista

España y Bélgica se enfrentan por las semifinales de la Copa Mundial de fútbol 2026: hora, TV y formaciones.

Cuartos de final del Mundial 2026: España y Bélgica definen a otro semifinalista.

Cuartos de final del Mundial 2026: España y Bélgica definen a otro semifinalista.

El encuentro, que está programado para las 16, se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles y se podrá ver a través de DSports y Paramount+. El árbitro designado fue el inglés Michael Oliver.

Cómo llega España a cuartos de final

España, que es dirigida por Luis de la Fuente, llega a este encuentro como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.

Los vigentes campeones de Europa, que tienen como principal estrella a Lamine Yamal, vienen de ganarle 1-0 sobre la hora a Portugal gracias al agónico gol de Mikel Merino y es la única selección que no recibió goles en lo que va del Mundial.

En su camino hasta los cuartos de final, igualaron sin goles ante Cabo Verde en el estreno, mientras que después le ganaron 4-0 a Arabia Saudita, 1-0 a Uruguay, 3-0 a Austria y 1-0 a Portugal.

Cuál fue el camino de Bélgica en el Mundial

Bélgica, por su parte, tuvo un camino mucho más sufrido para meterse entre los ocho mejores del Mundial.

En la fase de grupos comenzaron con unos muy discretos empates contra Egipto e Irán, aunque finalmente encaminaron el rumbo con una goleada 5-1 sobre Nueva Zelanda. Ya en los 16avos de final, dieron vuelta un partido increíble ante Senegal en el que caían 2-0 hasta los 41 minutos del segundo tiempo para finalmente imponerse en el tiempo extra.

Finalmente, en los octavos de final dieron una muestra de carácter tremenda al aplastar 4-1 a Estados Unidos, en un encuentro al que no llegaban como los candidatos.

Desde el Mundial de Brasil 2014, Bélgica se convirtió en uno de los principales animadores, ya que alcanzó al menos los cuartos de final en tres de las últimas cuatro ediciones. La única excepción fue Qatar 2022, donde se despidió en la fase de grupos.

La probable formación de España vs. Bélgica, por el Mundial 2026

Por España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Por Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.

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