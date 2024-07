Copa América: Uruguay y Colombia definen al rival de la Selección en la final

Según lo cuenta TyC Sports en su portal deportivo, Uruguay y Colombia chocarán este miércoles, desde las 21 horas, por una de las semifinales de la Copa América de fútbol 2024. El Bank of America Stadium será el escenario donde la Celeste de Marcelo Bielsa busque continuar con su firme andar ante la sensación cafetera de Néstor Lorenzo para llegar a la gran final, que no alcanza desde 2001; su par charrúa no lo hace desde 2011.