¿Ausente? Lionel Messi y la chance de jugar la US Open Cup

El director técnico del Inter Miami CF , el argentino Gerardo Daniel Martino , confirmó hoy que Lionel Messi jugará el miércoles próximo ante Cincinnati la semifinal de la US Open Cup, pese a la acumulación de partidos desde su llegada al club.

“Messi jugó todos los partidos y quizás en algún momento quiera descansar, pero no va a ser el miércoles. Va a jugar y ser titular. Hasta que no me manifieste nada, va a jugar", aclaró en rueda de prensa antes del entrenamiento.