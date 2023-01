Argentina afrontará la Copa Davis sin Diego Schwartzman

Cachín (57° ATP), de 27 años, es la gran novedad de la convocatoria y puede convertirse en el argentino número 87 en representar al tenis argentino en la Copa Davis. "Es un sueño hecho realidad, lo esperé y perseguí muchos años. En un momento lo vi muy lejano y el año pasado se dieron muchas cosas que quizá no me la esperaba tan rápido pero no me sorprende porque las busque mucho", compartió en diálogo con la web de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).