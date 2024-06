441573457_18437221723018064_7054216680746722504_n.jpg Alexis Mac Allister y Rocío Robles: ¿nace un nuevo romance? | Rocío Robles Foto: IG de Rocío Robles

¿Nuevo romance en puerta?: "Frío, frío..."

Ante estos rumores, Robles, que trabaja en ESPN y mantiene un perfil más bajo tras su época como bailarina en ShowMatch, respondió a los mensajes del cronista de LAM, Santiago Sposato. La modelo negó el romance con Mac Allister, pero insinuó que había tenido un encuentro con otro futbolista. "Frío, frío...", comentó Robles, y agregó: "Fue con otro pero no me interesa ni que se sepa ni nada por el estilo. Estoy soltera y así voy a seguir. No vivo de mi vida privada ni lo voy a hacer".