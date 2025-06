El Dr. y sexólogo Miguel Palmieri en Aconcagua Radio: "La infidelidad no siempre tiene que ver con la falta de sexo"

El Dr. y sexólogo Miguel Carlos Palmieri en Aconcagua Radio: “La infidelidad no siempre tiene que ver con la falta de sexo”

“La infidelidad no es solo un acto sexual, es la ruptura de un acuerdo íntimo” , explicó Palmieri. Con más de 30 años de experiencia clínica, el especialista sostuvo que las razones que llevan a una persona a ser infiel son mucho más complejas que la mera ausencia de relaciones sexuales en la pareja.

No todos son infieles y no todas las infidelidades son iguales. El Dr. planteó que la infidelidad es frecuente, pero no universal, y que muchas veces responde a una necesidad personal más que a una falla de la pareja. “A veces se es infiel por el deseo de recuperar autoestima, por angustia o por una necesidad de validación externa”, agregó.