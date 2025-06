El Dr. y sexólogo Miguel Carlos Palmieri en Aconcagua Radio: "Le metemos tanta presión a la sexualidad que termina siendo antierótica"

Los ejemplos no faltaron: parejas de semi convivencia, aquellos que por cuestiones laborales tienen días distanciados y días de convivencia, lidian con largos días de distancia y reencuentros cargados de deseo no resuelto. Sin embargo, la fatiga física y mental muchas veces impide ese encuentro íntimo soñado , dando paso a frustraciones acumuladas.

Embed

La conversación necesaria sobre sexualidad

Palmieri explicó que “la pasión no puede mantenerse siempre en volumen diez” y que eso no debe vivirse como una pérdida. “La exaltación emocional no es permanente, y eso es parte de la normalidad”, aseguró.