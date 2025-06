Claudia Ferrari en Aconcagua Radio: "En noviembre, se va a evaluar en Matemática desde sala de 5 hasta sexto año"

La funcionaria contó que la Nación aún no envía el detalle de los resultados, por lo que todavía no pueden hacer un análisis pormenorizado de la situación. "Hay que mirar dónde están las mayores debilidades, no tenemos todavía la información necesaria para poderlo hacer. Lo que sí vemos en términos generales es que las mediciones coinciden con los resultados que nosotros considerábamos que íbamos a obtener. El año pasado se hizo una muestra en la provincia y esa muestra arrojó resultados similares, sobre todo cuando se contemplaba la variedad de saberes de la Matemática", explicó.