Brunella Lopresti en Aconcagua Radio: "Pocos municipios cuentan con veterinarios capacitados"

La joven contó que no hay políticas uniformes en todo el territorio mendocino, lo que imposibilita un control de la población de mascotas y el abordaje correspondiente para su bienestar.

"Desde nuestra ONG tomamos la iniciativa de invitar a los intendentes y a los secretarios a ver la realidad que viven los animales acá en Mendoza, porque no en todos los municipios se da la misma situación. En algunas hay menos población de animales en la calle, hay otros que están explotados de animales en la calle, no funciona el área de Zoonosis. El tema es que si en la provincia no están todos de acuerdo, nunca se va a poder establecer la tenencia responsable o disminuir la población", explicó.