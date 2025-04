Fernando Álvarez de Celis analizó el déficit habitacional en Aconcagua Radio

entrevista Javier Preciado Patiño en Aconcagua Radio: "Es grave que la política de comercio exterior no cuide la producción local"

¿Qué perspectivas hay hacia futuro?

Según explicó a Aconcagua Radio 90.1, “Argentina no tiene y no tuvo durante mucho tiempo una política de vivienda clara que permita suplir este déficit”. De hecho, comentó que no se condicen los sueldos de las familias con el costo de una casa. “Entonces ahí tenemos un problema casi estructural en la Argentina que ha hecho que se duplicara la cantidad de inquilinos entre censo y censo”.