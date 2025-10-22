22 de octubre de 2025
Sitio Andino
Mendoza tiene un impactante monumento que te dejará sin palabras

Descubrí en Mendoza un impactante monumento con ubicación privilegiada, perfecto para quienes quieran disfrutar del turismo interno y vistas increíbles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En el departamento de Tupungato se encuentra la imponente obra “Cristo Rey del Valle”, un monumento de gran tamaño que se destaca no solo por su ubicación privilegiada y sus vistas espectaculares, sino también por ser una opción ideal para quienes desean hacer turismo interno en Mendoza.

Tupungato, Cristo Rey
El “Cristo Rey del Valle” se encuentra sobre la Ruta Provincial 86, en la zona del Camino de los Cerrillos, en el departamento de Tupungato. Además, está ubicado a unos 63,9 kilómetros (aproximadamente 54 minutos en auto) de la Ciudad de Mendoza.

Mirador del Cristo Rey del Valle de Tupungato

Esta impresionante obra, que representa a Cristo con los brazos abiertos, tiene 28 metros de altura y es una de las esculturas más imponentes de la Argentina. Además, se ubica a 1.300 metros sobre el nivel del mar, pesa 30 toneladas y mira hacia el valle, ofreciendo vistas espectaculares.

Cómo llegar al Cristo Rey del Valle de Tupungato

Todos los visitantes que se encuentren en la zona pueden disfrutar de la flora y fauna autóctona, lo que convierte la visita en una experiencia única. Además, es un lugar ideal para tomar fotos y conservar recuerdos inolvidables.

Cristo Rey del Valle de Tupungato.jpg
El hermoso paisaje que se puede disfrutar en el lugar

Como si fuera poco, los turistas pueden aventurarse en una caminata diseñada para conocer en profundidad la riqueza que ofrece esta escultura y su entorno, disfrutando no solo del valor religioso, sino también de la belleza natural que la rodea.

¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de nuestra provincia? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que tiene para ofrecer.

