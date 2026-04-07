7 de abril de 2026
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Provincia de Córdoba

Este pueblo de Córdoba se convierte en el destino más elegido para otoño 2026

Córdoba enamora con paisajes únicos y rincones de ensueño. Este otoño 2026, un pueblo se vuelve el destino más elegido. Descubrí cuál es y por qué.

Este pueblo de Córdoba se convierte en el destino más elegido para otoño 2026

Este pueblo de Córdoba se convierte en el destino más elegido para otoño 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La provincia de Córdoba no solo deslumbra por sus imponentes paisajes, sino también por rincones de ensueño que cautivan a cada visitante. De cara a este otoño, uno de sus pueblos se posiciona como el destino más elegido. Descubrí cuál es y por qué.

La Cumbrecita: el destino de Córdoba que se transforma en otoño y todos quieren visitar

Ubicada en el corazón de las sierras cordobesas, La Cumbrecita es un pueblo de montaña que cautiva por su entorno natural y su estética singular. A más de 1400 metros de altura, el paisaje está dominado por bosques frondosos, arroyos cristalinos y cascadas que le dan un aire de postal europea, acompañado por construcciones de madera y piedra con techos inclinados.

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La Cumbrecita, Córdoba
La Cumbrecita en otoño: el rincón de Córdoba que parece de otro país

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Una de sus características más distintivas es su condición de pueblo peatonal. Al ingresar, los visitantes deben dejar el vehículo en la entrada, ya que dentro del casco urbano no se permite la circulación de autos. Esto convierte cada recorrido en una experiencia tranquila, donde caminar se vuelve la mejor manera de descubrir cada rincón.

Cómo llegar a La Cumbrecita

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El destino ofrece una amplia variedad de actividades al aire libre para todos los gustos: desde senderos ideales para caminatas y trekking, hasta cabalgatas, excursiones guiadas y propuestas de aventura como tirolesa. En otoño 2026, el encanto de La Cumbrecita se potencia aún más, con temperaturas agradables y paisajes especialmente fotogénicos.

La Cumbrecita, Córdoba (2)
La Cumbrecita: el pueblo peatonal que sorprende a todos

La Cumbrecita: el pueblo peatonal que sorprende a todos

En conclusión, este destino se presenta como una escapada ideal para reconectar con la naturaleza y disfrutar de una experiencia diferente en esta época del año. ¿Querés descubrir rincones fascinantes de Mendoza, Argentina y el mundo? Hacé clic acá y explorá destinos únicos, paisajes increíbles y experiencias que te van a sorprender en cada viaje.

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