14 de abril de 2026
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Provincia de Jujuy

Este paraíso de Jujuy es completamente gratis y parece sacado de una postal

Jujuy deslumbra con paisajes únicos, pero este otoño 2026 hay un rincón que se roba todas las miradas. Mirá cuál es el destino más elegido y por qué enamora.

Este paraíso de Jujuy es completamente gratis y parece sacado de una postal

Este paraíso de Jujuy es completamente gratis y parece sacado de una postal

 Por Juan Pablo Strappazzon

La provincia de Jujuy no solo deslumbra por sus imponentes paisajes, sino también por rincones de ensueño que cautivan a cada visitante. Durante este otoño, uno de ellos se posiciona como el lugar más elegido. Descubrí cuál es y por qué.

Impactante y único: el Cerro de los Siete Colores enamora a todos

El Cerro de los Siete Colores es uno de los paisajes más icónicos del norte argentino y un verdadero paraíso natural que puede disfrutarse sin pagar entrada. Se encuentra en el pueblo de Purmamarca, dentro de la Quebrada de Humahuaca.

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Cerro de los Siete Colores, Jujuy (2)
Este es el Cerro de los Siete Colores: una joya natural que sorprende al mundo

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Esta formación montañosa se distingue por sus capas de distintos colores, formadas a lo largo de millones de años por la acumulación de sedimentos y minerales. Los tonos rojizos se asocian al hierro presente en las arcillas; los verdes, a minerales como el cobre; los amarillos, a compuestos de azufre; los violetas, a la mezcla de minerales y procesos de oxidación; los blancos, a la caliza; y los marrones, a los sedimentos más antiguos.

Cómo llegar al Cerro de los Siete Colores

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Además de posicionarse como uno de los destinos más elegidos para visitar en el otoño de 2026, es uno de los lugares más fotografiados del país y forma parte de un entorno declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Algunas actividades o circuitos pueden tener costo, pero no es necesario pagar para apreciarlo.

Cerro de los Siete Colores, Jujuy
El Cerro de los Siete Colores y su increíble belleza

El Cerro de los Siete Colores y su increíble belleza

En conclusión, el Cerro de los Siete Colores se consolida como una opción imperdible para quienes buscan paisajes únicos y experiencias memorables en el norte argentino. ¿Querés descubrir rincones fascinantes de Mendoza, Argentina y el mundo? Hacé clic acá y explorá destinos únicos, paisajes increíbles y experiencias que te van a sorprender en cada viaje.

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