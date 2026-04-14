Este paraíso de Jujuy es completamente gratis y parece sacado de una postal

Por Juan Pablo Strappazzon







La provincia de Jujuy no solo deslumbra por sus imponentes paisajes, sino también por rincones de ensueño que cautivan a cada visitante. Durante este otoño, uno de ellos se posiciona como el lugar más elegido. Descubrí cuál es y por qué.

Impactante y único: el Cerro de los Siete Colores enamora a todos El Cerro de los Siete Colores es uno de los paisajes más icónicos del norte argentino y un verdadero paraíso natural que puede disfrutarse sin pagar entrada. Se encuentra en el pueblo de Purmamarca, dentro de la Quebrada de Humahuaca.

Cerro de los Siete Colores, Jujuy (2) Este es el Cerro de los Siete Colores: una joya natural que sorprende al mundo Gentileza Esta formación montañosa se distingue por sus capas de distintos colores, formadas a lo largo de millones de años por la acumulación de sedimentos y minerales. Los tonos rojizos se asocian al hierro presente en las arcillas; los verdes, a minerales como el cobre; los amarillos, a compuestos de azufre; los violetas, a la mezcla de minerales y procesos de oxidación; los blancos, a la caliza; y los marrones, a los sedimentos más antiguos.

Cómo llegar al Cerro de los Siete Colores Embed Además de posicionarse como uno de los destinos más elegidos para visitar en el otoño de 2026, es uno de los lugares más fotografiados del país y forma parte de un entorno declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Algunas actividades o circuitos pueden tener costo, pero no es necesario pagar para apreciarlo.

Cerro de los Siete Colores, Jujuy El Cerro de los Siete Colores y su increíble belleza Gentileza En conclusión, el Cerro de los Siete Colores se consolida como una opción imperdible para quienes buscan paisajes únicos y experiencias memorables en el norte argentino. ¿Querés descubrir rincones fascinantes de Mendoza, Argentina y el mundo? Hacé clic acá y explorá destinos únicos, paisajes increíbles y experiencias que te van a sorprender en cada viaje.

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