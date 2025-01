Video: piñas, discriminación y bañeros echados por una pelea en una playa de Chubut

“Él es habitué y casi siempre va a tomar mates ahí. Estaba adentro del mar junto a 200 personas mínimo. El agua le daba por las rodillas y estaba haciendo pie. Además, sabe nadar”, afirmó Erica, la hija.

Por otro lado, la joven aseguró que cuando su papá comenzó a escuchar que sonaba un silbato “no se dio por aludido que era para él, porque había más personas metidas. Pensó que alguien se estaba ahogando”, comentó.

Y continuó: “Fue entonces que uno de los bañeros se acercó y comenzó a insultarlo. “Te estoy diciendo a vos, gordo pelot...”, le gritó el guardavidas.

turista pelea. png El hombre y los guardavidas terminaron a las piñas tras una discusión.

“Mi papá le respondió que lo tratara con respeto y que no era el único que estaba adentro. Encima, en el lugar no hay ninguna señalización que diga que no se puede bañar”, señaló Erica. Después de eso, vino otro bañero y le dijo: “Gordo impresentable, te chupás todo el mar. Si te ahogás no te podemos salvar”.

“Ahí fue cuando le pegaron un manotazo y después lo empujaron. Lo agarraron entre dos para tirarlo al piso. Fue muy violento. Esta gente no está capacitada para trabajar en sociedad. Por suerte nos recibió el intendente y el gobernador, que tomaron cartas en el asunto y los desafectaron”, añadió.

El hombre padece problemas cardíacos y su familia sintió temor por su salud

Según lo que contó su hija, el hombre padece problemas cardíacos. “Ya tuvo varios pre infartos y tiene una rodilla operada. Casi lo matan. Volvió con 20 de presión, con la boca rota, todo machucado y muchas lesiones. Tuvo que ir manejando al hospital porque no le dieron asistencia médica”, detalló.

También denunció que lo discriminaron por su obesidad. “Con todas las cosas que le dijeron, mi papá no va a querer salir de acá hasta el próximo verano. Lo humillaron por ser gordo”, cerró.

A raíz de la trascendencia del hecho, el gobernador Ignacio Torres tomó la decisión de despedir a los guardavidas. “Observamos a dos guardavidas protagonizando un repudiable hecho de violencia en la costa de Playa Unión, me comuniqué con el intendente de Rawson, Damián Biss, quien me ratificó la inmediata desvinculación de estos individuos como servidores públicos, quienes además deberán responder también ante la Justicia por sus acciones”, publicó en su cuenta de X.

