Una de cada cinco personas sufre misofonía, un trastorno neuropsicológico

Una de cada cinco personas sufre misofonía, ese trastorno que provoca un malestar insoportable por culpa de los ruiditos generados por otras personas. Quiénes lo sufren no pueden estar en la misma habitación en la que alguien come palomitas de maíz. El crujir contra los dientes los altera, les provoca ansiedad, quieren romperlo todo. Otros sienten como si les explotase el cerebro si oyen a alguien subir y bajar consecutivamente la tapa del boli, un juego repetitivo que en cambio resulta relajante a quienes lo practican. Cuando el vecino de arriba da dos pasos, sienten que están arrastrando una mole de hierro de cientos de kilogramos. Algunos tienen que cambiar hasta tres veces de vagón de metro para huir de ruiditos que les enloquecen. En un trabajo académico sobre misofonía, destacan la historia de un niño que desde que tenía 8 años fue castigado sistemáticamente porque no quería comer en la mesa familiar: los ruidos de masticar, tragar y sorber lo alteraban. A los 29 años, en un ensayo clínico, le dijeron que podía padecer esta hipersensibilidad de nombre casi desconocido.