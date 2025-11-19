Una bodega de Luján de Cuyo quedó en el Top 15 en un importante ranking mundial

Un reciente reconocimiento internacional volvió a poner a Mendoza en primer plano en el mundo de la vitivinicultura. La bodega Durigutti Family Winemakers obtuvo el puesto Nº 11 del World’s Best Vineyards 2025 y se consolidó como la mejor bodega argentina del ranking.

Este logro refuerza el peso del vino local en la escena global , especialmente en materia de enoturismo y experiencias integrales.

La ceremonia realizada en Margaret River, Australia, reunió a referentes del turismo, la gastronomía y la vitivinicultura. Allí, Durigutti Family Winemakers volvió a sobresalir gracias a su propuesta en Finca Victoria, en la IG Las Compuertas. El proyecto familiar destaca por unir identidad, hospitalidad y una visión sustentable , pilares que hoy definen su presencia en el mapa internacional.

En esta finca, los hermanos Héctor y Pablo Durigutti desarrollan desde hace más de dos décadas una visión enfocada en la autenticidad del territorio. Con viñedos prefiloxéricos, parcelas históricas y un corredor biológico único, el proyecto integra vinos orgánicos certificados, prácticas regenerativas y experiencias gastronómicas de alto nivel . Su crecimiento constante se apoya en una filosofía que respeta el paisaje y promueve la biodiversidad local.

Héctor y Pablo Durigutti Los hermanos Héctor y Pablo Durigutti, llevan adelante el trabajo de esta bodega desde hace más de 2 décadas

Vino, territorio y experiencias: una propuesta integral

La bodega ampliará en 2025 su oferta enoturística, siguiendo una tendencia que posiciona a Mendoza como destino mundial. Sus propuestas incluyen:

Restaurantes con cocina de cercanía, como 5 Suelos y Las Compuertas Bodegón.

Circuitos guiados que muestran la evolución del viñedo y las prácticas sustentables.

que muestran la evolución del viñedo y las prácticas sustentables. Alojamiento de finca, pensado para quienes buscan vivir el vino en su lugar de origen.

Cada espacio invita a conectar con el territorio a través de sabores, aromas y una arquitectura integrada al paisaje. El visitante encuentra una experiencia que combina tradición, innovación y memoria local, elementos que la jury valoró especialmente.

Bodega Durigutti panorámica La Bodega Durigutti se apoya en una filosofía que respeta el paisaje y promueve la biodiversidad local

El impacto del premio en el vino argentino

La presencia sostenida de Durigutti Family Winemakers entre los mejores 50 proyectos del mundo fortalece el posicionamiento del país. Para Mendoza, el reconocimiento impulsa el turismo del vino y refuerza su identidad como región líder, con propuestas que trascienden la degustación para ofrecer vivencias completas y memorables. Este nuevo logro fomenta aún más al enoturismo argentino y confirma que la combinación de calidad, paisaje y autenticidad es un combo muy atractivo que el vino mendocino supo aprovechar.