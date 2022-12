Travesía para clientes de Yacopini Süd en San Rafael

La concesionaria Yacopini Süd, de San Rafael, realizó una capacitación para clientes finales de Pick up y el evento tuvo una masiva convocatoria.

El llamado Yacopini Drive Program, incluyó clases teóricas referidas a ABS y ABS OFF ROAD, control de estabilidad y tracción, bloqueo de diferencial, asistente de descenso, asistente de arranque en pendiente, distribuidor electrónico en frenado, frenado post colisión, tecla off road, Over Boost, cornering lights, motor, caja, tracción, mantenimiento y resolución de problemas en ruta.