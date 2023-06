Trabajo infantil: la situación en Mendoza y en Cuyo

“El 10% de los niños y las niñas en Argentina están expuestos a la explotación infantil. El 16% de los jóvenes entre 15 y 17 años, está vinculado a alguna actividad relacionada con el mercado. Y, en el caso de las niñas, el 18% está vinculado a tareas de cuidado, porcentaje que en los varones es del 8%”, agregó.

Gran Mendoza - 12 de junio: Día contra el Trabajo Infantil

(Algunas) consecuencias del trabajo infantil

Navarro señaló que en Argentina, más de la mitad de los niños son pobres y más de la mitad de los pobres son niños. “Entonces, si en el país, tenemos casi un 40% de informalidad laboral y, en Mendoza concretamente, más del 42%, todos los índices de precariedad se profundizan también en lo en los niños y, especialmente, en las niñas”, dijo.

“Sucede también que hay una romantización del trabajo infantil y esto no debería ser así: si un niño/a está desarrollando tareas de trabajo cuando tiene que estar, por ejemplo, en la escuela, es porque hay un conjunto de instituciones que fracasaron. Seguramente, todos hemos escuchado la experiencia de otra persona que nos cuenta que cuando era chico/a trabajaba y que había sido bueno y enumera sus motivos. Lo cierto es que no hay que olvidar ni pasar por alto que los niños/as que están vinculados al mundo laboral, están en una edad en la que no lo tienen que hacer, ni de la manera en la que lo hacen, porque después da lugar a otras problemáticas de, por ejemplo, salud mental, física y ni hablar del impacto negativo que tienen en la terminalidad en el sistema educativo formal. Los niños y niñas tienen que estar en la escuela, jugando o haciendo alguna actividad recreativa, sin dudas, no deben estar trabajando”, expuso Navarro.