Thomas celebró el dato de que Mendoza es la provincia que más días de clases tuvo

"Respecto al ranking que nos posiciona como la provincia con más días de clases, creo que hay dos cosas: una, lo que significan las clases, el esfuerzo de la presencialidad, y otra es cumplir la palabra. Uno escribe un calendario con una cantidad de días para cumplirlo, no para lo contrario. Y la verdad es que cuesta mucho lograr eso. Nosotros estamos muy contentos con nuestra realidad, más allá del ranking, y es que teníamos que tener 87 días a esta semana y lo estamos cumpliendo. Hemos tenido que suspender muy quirúrgicamente por zonda, pero nunca fue toda la provincia y nunca fueron todos los turnos , con lo cual tenemos una cantidad de días cumplidos en el primer semestre completo", destacó el titular de la Dirección General de Escuelas .

Además, aprovechó la ocasión para referirse a las críticas hacia la DGE que se suscitaron días atrás, cuando ante el Zonda en el llano se decidió la suspensión del dictado de clases pasadas las 7. "Hace poco tuvimos un problema con un día de zonda en el que tomamos una decisión muy cerca de la hora límite, pero tiene que ver con que realmente nos preocupamos por no suspender innecesariamente. A veces lo llevamos al límite, pero sabemos que hay que mejorarlo. Y cuando uno entiende todo lo que se pierde cuando un chico no está en la escuela (no sólo aprendizaje, también comida en algunos casos, contención), nos parece muy importante este logro que tenemos: que las escuelas estén abiertas todo el semestre", destacó.