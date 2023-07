Teléfono móvil: cómo saber a quién pertenece un número desconocido

A diario, o muy seguido, recibimos en nuestro teléfono móvil llamadas de números que no tenemos agendado. Lo más probable es que se trate de alguna compañía de servicios telefónicos ofreciendo alguna promoción, pero es difícil saberlo con seguridad. Si recibiste una llamada de un número desconocido y te quedaste con la duda de saber a quién pertenece, te contamos de qué manera puedes averiguarlo. Hay aplicaciones, páginas web con listados telefónicos o usando herramientas tan básicas como Google .

Protege tu teléfono contra los spam

Casi un 90% de las llamadas de número desconocido, provienen de alguna empresa telefónica tratando de vender algo. Para filtrar este tipo de llamadas, recomendamos activar un filtro antispam. Esta opción, por lo general, ya está incluida en tu móvil. Marcas como Samsung, Xiaomi, Realme, Vivo o Google incluyen una aplicación de teléfono con filtrado de llamadas no deseadas. Dicha aplicación avisará si el número podría ser o no spam. Incluso puede mostrar a quién pertenece aunque no lo tengas en la agenda, como hace la app de teléfono de Google.