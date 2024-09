Sony lanzó la PlayStation 5 Pro: novedades, precio y disponibilidad

Cerny destacó que la nueva consola permitirá calcular los rayos “al doble o incluso al triple de la velocidad de PlayStation 5”, lo que se traduce en una experiencia de juego mucho más inmersiva. Además, la PS5 Pro incorpora un hardware personalizado para el aprendizaje automático y la biblioteca de inteligencia artificial PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), que analiza las imágenes del juego píxel por píxel para mejorar la resolución y añadir detalles extraordinarios.

Compatibilidad y juegos optimizados

Sony también introdujo la función PS5 Pro Game Boost, que promete mejorar el rendimiento de más de 8.500 títulos de PlayStation 4 y PlayStation 5. Esta característica estabilizará o incrementará la velocidad de cuadros por segundo (FPS) en títulos previamente lanzados, optimizando la jugabilidad sin sacrificar la calidad gráfica. “Con esta potencia adicional, los juegos con trazado de rayos podrán proyectarse al doble, y a veces al triple, de la velocidad de la consola actual”, detalló Cerny.

Algunos de los videojuegos más esperados que estarán optimizados para la PS5 Pro incluyen títulos populares como Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Marvel's Spider-Man 2, y The Last of Us Part II Remastered. La mejora en la GPU y el trazado de rayos permitirán a estos juegos correr a 60 FPS con alta resolución, ofreciendo una fidelidad gráfica sin precedentes.

Además, la PS5 Pro será compatible con el visor de realidad virtual PlayStation VR2, y su sistema de escalado por inteligencia artificial permitirá una experiencia de juego más inmersiva en realidad virtual. La consola también será compatible con conectividad Wi-Fi 7, VRR y resoluciones de hasta 8K, sentando las bases para el futuro de los videojuegos./Clarín.