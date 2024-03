Sin palco: qué harán los intendentes durante el recorrido de la Vía Blanca

Raúl Rufeil, Intendente de San Martín, explicó cómo vivirá la Vía Blanca en esta edición especial: "Lo voy a vivir como siempre, en el suelo . Nunca he estado en el palco, siempre cuando pasa SUTE o los productores yo los recibo, no me voy a esconder a ningún lado, a ningún desayuno de COVIAR ".

El intendente que caminará junto al Carro

image.png

Emir Andraos, intendente de Tunuyán confirmó que caminará junto al carro de su reina departamental, tal como lo ha hecho otros años. "Yo creo que termina este evento, me cambio y me voy a caminar con el carro para no aburrirme. Voy a andar paseando con el carro, ya lo he hecho otras veces", indicó.