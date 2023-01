Sigue la polémica por la elección de la Reina de Guaymallén: "No es cosificación"

Julieta Lonigro, la reina de Guaymallén elegida en una vendimia paralela en el 2022. Foto: Sitio Andino









La decisión del intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, de eliminar la elección de la Reina de la Vendimia departamental no tardó en desatar la polémica. El asunto cobró tanta relevancia que terminó en la Justicia que, por estos días, debería expedirse sobre la ordenanza para definir si es inconstitucional o no. Mientras tanto, la Corenave espera una resolución a su favor e insiste en que la figura de la soberana no se trata de una cosificación de la mujer sino de un patrimonio cultural de Mendoza.

En diálogo con Radio Andina, Maximiliano Legrand, abogado de Corenave, explicó cómo sigue el camino judicial teniendo en cuenta de que todos los departamento de Mendoza ya han celebrado sus fiestas distritales y se disponen a la elección de la Reina departamental.

“Debería haber una resolución al respecto pero hasta el momento no ha salido. Allí se tendría que definir si es inconstitucional o no. El año pasado, la Suprema Corte ordenó a Guaymallén a presentar una reina, por eso, pedimos nuevamente la precautoria y me imagino que irán a sostener el mismo criterio el año pasado”, comenzó Legrand.

“Primero, presentamos la inconstitucionalidad de la ordenanza. Si la Suprema Corte no resuelve, la ordenanza queda sin efecto. Ese es el fallo que todavía no sale, calculo, porque estarán tomándose el tiempo legal, que es de aproximadamente dos meses. Ahora, lo que nosotros hemos pedido es que, mientras la Corte decide y redacta los votos, se haga lugar a la precautoria para que se vaya eligiendo una Reina Departamental porque si definen en un par de semanas, ya no habría tiempo para la elección, por eso, la medida de precaución mientras se toma la resolución”, agregó el letrado.

¿Cosificación o Patrimonio Cultural de Mendoza? La ordenanza de Marcelino Iglesias argumentó que la elección de la Reina de la Vendimia representa la cosificación de la mujer. La decisión levantó voces a favor y en contra aunque en la audiencia pública que se realizó, el 100% de los oradores/as defendió la existencia de la figura de la soberana. Legrand lo explicó: “Hay una cuestión que es el Patrimonio Cultural de los mendocinos/as y que está protegido por ley, lo que significa que no puede ser menoscabado. Para eso está, para que la cultura se proteja y no se vulnere con ataques de algún tipo”. “Además creo que la institución vendimial, aparte de cultural, da identidad a la provincia, realza la figura de la mujer. Pienso que el argumento de la cosificación está mal empleado en este caso en particular: yo creo se realza, se destaca el rol de la mujer como embajadora cultural de Mendoza. Hay una tendencia snobista de aplicar conceptos nuevos a todo y esto debe resolver la corte: si es aplicable o no la cosificación”, sostuvo Legrand. Escuchá la entrevista completa: Embed