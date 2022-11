Si te falta la RTO, los seguros no cubrirán los siniestros viales

Tras la etapa de concientización, empiezan las multas por no contar con la Revisión Técnica Obligatoria en Mendoza, que ya realizaron unos 400 mil vehículos

Finalizó la etapa de concientización con respecto a la RTO (Revisión Técnica Obligatoria) y desde el 1 de noviembre los automovilistas que no muestren la oblea serán multados .

Más allá de la situación en particular de la RTO que sigue siendo un tema de debate en la sociedad, hay un problema colateral y son las aseguradoras. Se rumoreaba que no se renovaría la póliza a los vehículos que no tuvieran la revisión, sin embargo, la situación tiene diferentes aristas a considerarse.