Sergio Berni se comparó con Fernando Baez Sosa por las agresiones que sufrió

“ Fue un ataque en patota, certero, cobarde y la magnitud de los golpes pudieron terminar de manera trágica . Y si no fue así, tiene que ver con parte de mi historia de vida, con mi contextura física, con la voluntad de seguir adelante y de seguir trabajando y no irme de ahí hasta no resolver el problema. Me parece que la agresión fue lo suficientemente fuerte como para andar discutiendo si se merecía o no un allanamiento”, indicó Berni.

Por último, Sergio Berni dejó en claro su descontento con el partido político al que pertenece: “Siento poco respaldo de mi propio gabinete. En este momento estoy en la calle y si tengo el respaldo de la gente. No hay persona que no me haga un comentario, que no me exprese su solidaridad y por sobre todas las cosas que no rescate esa forma de trabajar cara a cara donde están los problemas. Eso no tiene precio y me voy a ir el día que el Gobernador decida que me tengo que ir”.

Con información de Infobae