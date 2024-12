Ser honestos: ¿estamos dispuestos a dar y recibir honestidad?

En la recta final del año , esta tensión se intensifica. Las celebraciones de fin de año, las reuniones sociales, las cenas con amigos, los compromisos familiares, las expectativas de compartir tiempo con personas que no hemos visto durante meses… todo parece acumularse de una manera que nos sobrepasa. Y en medio de todo esto, surge la misma pregunta de siempre: ¿cómo manejar nuestras necesidades sin sentir que estamos fallando a los demás? ¿Cómo le digo que no?

image.png

La incomodidad de ser honesto

La raíz del problema está en el miedo. Miedo a que la otra persona se sienta rechazada, herida o molesta por lo que realmente pensamos. Preferimos callar nuestra incomodidad antes que abrir la puerta a un posible conflicto. Este miedo es especialmente intenso cuando se trata de relaciones cercanas: amigos, familiares, compañeros de trabajo. Queremos ser amables, agradables, y además queremos estar en todas y para todos. Pero en el proceso, ¿Qué pasa con nosotros?

Nos acostumbramos tanto a vivir para los demás que olvidamos la importancia de ser honestos con nosotros mismos. Decir "no" no debería ser un acto de rebeldía, sino de auto-respeto. Poner límites no es una forma de rechazar a alguien, sino de proteger nuestro bienestar. No siempre es fácil, pero es necesario. La verdad es que, cuando no somos honestos con lo que queremos o necesitamos, estamos comprometiendo nuestra paz mental y emocional.

En lugar de ser fieles a nuestra voz interior, nos convertimos en personas que responden a las expectativas externas, perdiendo lentamente nuestra identidad en el proceso.

La presión de los compromisos sociales en fin de año

Llegar a diciembre a menudo significa encontrarse con una agenda llena de compromisos sociales. Las invitaciones a cenas, reuniones y eventos empiezan a acumularse, y en muchos casos, nos vemos atrapados en una red de "obligaciones" que no siempre deseamos cumplir. Los compromisos familiares, aunque bienintencionados, pueden sentirse como una carga. Y las expectativas sociales, tan intensas durante la temporada de fiestas, nos invitan a ser "partícipes de todo" y a no "decepcionar" a nadie.

El miedo a ser juzgados si no asistimos a una fiesta o si decidimos pasar una noche tranquila en casa, lejos del bullicio, nos empuja a aceptar lo que no queremos. Este es un claro ejemplo de cómo la falta de honestidad con uno mismo se traduce en incomodidad y estrés innecesario. En lugar de disfrutar de la temporada navideña, terminamos agotados, sobrecargados y resentidos por no haber tenido el coraje de decir lo que realmente pensamos.

Por supuesto, no se trata de rechazar todo lo que se nos ofrece. Pero la clave está en aprender a priorizar lo que realmente importa, lo que nos hace sentir bien y lo que realmente nos aporta felicidad. La honestidad en este caso no solo implica saber decir "no", sino también ser claros con nuestras prioridades. No siempre es fácil, pero con práctica se puede lograr.

image.png

¿Cómo ser más honestos?

Aquí van algunos consejos prácticos para aprender a ser más honestos, especialmente cuando se trata de poner límites y decir "no":

Reconoce tus límites : Para ser honesto con los demás, primero debemos serlo con nosotros mismos. Reconocer hasta dónde podemos llegar, tanto física como emocionalmente, es esencial para evitar la sobrecarga. No podemos estar disponibles para todos, todo el tiempo. Aprender a identificar nuestros límites es el primer paso para vivir con mayor autenticidad.

: Para ser honesto con los demás, primero debemos serlo con nosotros mismos. Reconocer hasta dónde podemos llegar, tanto física como emocionalmente, es esencial para evitar la sobrecarga. No podemos estar disponibles para todos, todo el tiempo. Aprender a identificar nuestros límites es el primer paso para vivir con mayor autenticidad. El poder de decir "no" : Decir "no" no significa ser grosero ni egoísta, sino ser fiel a nuestros propios deseos y necesidades. Es una forma de poner en práctica el respeto por nosotros mismos. Si no queres asistir a un evento o no podes comprometerte con algo más, está bien. La gente que realmente te quiere y te respeta entenderá tu decisión.

: Decir "no" no significa ser grosero ni egoísta, sino ser fiel a nuestros propios deseos y necesidades. Es una forma de poner en práctica el respeto por nosotros mismos. Si no queres asistir a un evento o no podes comprometerte con algo más, está bien. La gente que realmente te quiere y te respeta entenderá tu decisión. Comunica con claridad y empatía : Cuando decimos "no", puede ser útil acompañarlo de una explicación. No es necesario justificar cada decisión, pero un simple "Tengo una agenda muy apretada este mes" o "Este año necesito un descanso" puede hacer que la otra persona entienda tu postura sin que se sienta rechazada. La honestidad no tiene por qué ser dura, sino empática.

: Cuando decimos "no", puede ser útil acompañarlo de una explicación. No es necesario justificar cada decisión, pero un simple "Tengo una agenda muy apretada este mes" o "Este año necesito un descanso" puede hacer que la otra persona entienda tu postura sin que se sienta rechazada. La honestidad no tiene por qué ser dura, sino empática. Hacé de la honestidad una práctica diaria : La honestidad no es algo que se puede implementar de un día para otro. Es un hábito que se cultiva todos los días, en pequeñas decisiones cotidianas. Cada vez que te enfrentes a un dilema, preguntate qué es lo que realmente queres hacer y decí lo que sentis. Con el tiempo, te será más fácil ser transparente, tanto con vos mismo como con los demás.

: La honestidad no es algo que se puede implementar de un día para otro. Es un hábito que se cultiva todos los días, en pequeñas decisiones cotidianas. Cada vez que te enfrentes a un dilema, preguntate qué es lo que realmente queres hacer y decí lo que sentis. Con el tiempo, te será más fácil ser transparente, tanto con vos mismo como con los demás. No podemos satisfacer a todos: Este es uno de los mayores miedos que nos impide ser honestos. Queremos que todos estén contentos con nosotros, pero la verdad es que es imposible satisfacer las expectativas de todos. La honestidad te permite tomar decisiones que alinean tus acciones con tus valores, y eso es lo más importante.

Honestidad, acto de valentía

La honestidad es un acto de valentía, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones que nos exigen tomar decisiones difíciles o incómodas. La temporada de fin de año, con sus múltiples compromisos y expectativas, puede ser un buen recordatorio de la importancia de ser fieles a nosotros mismos.

La honestidad no solo nos permite vivir con mayor autenticidad, sino que también fortalece nuestras relaciones. Cuando somos claros con los demás, les mostramos respeto y les damos la oportunidad de conocernos tal y como somos. Y lo más importante: aprendemos a cuidar nuestra paz interior, lo cual es el mejor regalo que podemos darnos a nosotros mismos, especialmente al cierre de un año lleno de desafíos y aprendizajes.

Y para cerrar les pregunto: ¿Cómo se sienten cuando alguien más está siendo honestos con ustedes? ¿Están dispuestos a recibir esa honestidad que tanto nos cuesta dar?