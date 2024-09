Salud: en el primer mes, Mendoza recaudó $5 millones por atender a extranjeros

Bajo la reestructuración del sistema de salud que se está llevando a cabo, Montero fue consultado por los resultados del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud Provincial (Reforsal). Al respecto, indicó: “Si bien no tenemos los números cerrados sobre la facturación de las obras sociales, vamos a facturar todas las prácticas que se hicieron en agosto, pero hay algunas que se están cargando todavía".

Y destacó: "Concretamente, en cuanto a los extranjeros, hasta la semana pasada habíamos cobrado 5 millones de pesos, que es una parte de lo que les cobramos , pero no es el resultado total”, sostuvo.

Ineficiencia de los recursos

Al igual que Montero, el gobernador Alfredo Cornejo explicó que su gestión tiene el objetivo prioritario de "no dejar de atender a nadie", pese a que tengan prepaga, obra social o no posean cobertura de salud.

"Nuestra prioridad está en no dejar de atender a nadie. Los queremos atender pero queremos cobrar ese servicio adecuadamente. Quienes no tienen ninguna obra social son nuestra prioridad para la equidad y la igualdad, pero si gastamos mal -como más reactivos de los que tenemos que gastar, por ejemplo- no estamos administrando bien los recursos y eso es una obligación del gobierno", dijo Cornejo.

Y siguió: "Los recursos no son del gobierno, son de los contribuyentes y, por lo tanto, cada vez tenemos que ser más eficaces".

