Rige alerta por tormentas y granizo en Mendoza

El Servicio Meteorológico advierte además que podría registrarse vientos, actividad eléctrica y no se descartan chaparrones de lluvia y nieve . Sería este jueves por la tarde y noche, y el viernes durante la tarde.

Para este área, "se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 35 milímetros y no se descarta que sobre las regiones más elevadas, las precipitaciones puedan ser en forma de chaparrones de lluvia y nieve, o chaparrones de nieve sobre todo hacia el final del día", afirmó el organismo.

Frente al alerta, el SMN recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Seguirá el calor intenso por varios días

Mendoza, como gran parte del país, es un infierno por estos días con un intenso calor, que se extenderá al menos hasta el lunes de la semana próxima.

La Dirección de Contingencias Climáticas informó que este jueves el clima estará “muy caluroso y algo nublado”, con la posibilidad de que se presenten tormentas aisladas hacia la noche y vientos moderados del noreste.

La máxima llegará a los 38 grados centígrados en tanto que la mínima será de 21º.

El viernes 6 de enero, por su parte, el tenor climático se mantendrá con una máxima que escalará también hasta los 38 grados. Habrá tormentas aisladas hacia la noche y vientos del sector sur.

El sábado 7 el pronóstico es similar, con el termómetro que tocará los 39 grados y el domingo alcanzaría los 40 grados.