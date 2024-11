Qué es el SIBO: la enfermedad silenciosa que afecta su calidad de vida 

Floppy Tesouro, modelo y ex participante de “Gran Hermano”, sorprendió al público al revelar que padece SIBO (Sobrecrecimiento Bacteriano del Intestino Delgado), una condición que afecta su salud y que no siempre es fácil de diagnosticar. “Tenía unos dolores de panza que me doblaban, tremendos dolores. Los estudios que me hicieron fueron un chino”, comentó en una entrevista.